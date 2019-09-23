Представитель ЮНЕСКО назвал Иран важным партнером

В понедельник на Всемирном саммите по Шелковому пути в Хамадане Цзянь Фенг (JIAN Feng) отметил, что 24 национальных и культурных наследия Ирана внесены в список наследия ЮНЕСКО и страна является для нас важным партнером.

"Иран обладает высокими стандартами в ЮНЕСКО и в течение прошлого года Гирканские леса, а также Сасанидский археологический ландшафт были внесены в этот список", - добавил он.

"Иран также является активным участником Координационного комитета по всемирному наследию, и проведение саммита Всемирного шелкового пути в Хамадане подтверждает это", - продолжил он.

Иностранные гости из девяти стран приняли участие в саммите, который продлится до 29 сентября в иранском Хамадане.

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