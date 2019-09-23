Он также посетил аудитории средней школы имени «Хадидже» после того, как он символически позвонил в колокол, обозначив начало нового учебного года в Иране
Каждый год, иранский учебный год начинается 23 сентября (первый день осени по иранскому календарю) через 3 месяца летних каникул.
В этом году более 14 млн. 400 тыс. школьников по всей стране начали новый учебный год в школах.
Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник участвовал на церемонии начала нового учебного года в одной из школ на юге Тегерана.
Он также посетил аудитории средней школы имени «Хадидже» после того, как он символически позвонил в колокол, обозначив начало нового учебного года в Иране
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Новый учебный год начался в Иране
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