Новый учебный год начался в Иране

Он также посетил аудитории средней школы имени «Хадидже» после того, как он символически позвонил в колокол, обозначив начало нового учебного года в Иране

Каждый год, иранский учебный год начинается 23 сентября (первый день осени по иранскому календарю) через 3 месяца летних каникул.

В этом году более 14 млн. 400 тыс. школьников по всей стране начали новый учебный год в школах.

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