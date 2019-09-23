23 сент. 2019 г., 10:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83486678
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Рухани отправился в Нью-Йорк

Рухани отправился в Нью-Йорк

Тегеран, 23 сентября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в понедельник утром отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

На повестке дня иранского президента в Нью-Йорке включено выступление на открытой сессии Генеральной Ассамблее ООН, где будет изложена позиция Тегерана по последним региональным и международным вопросам. Он в воскресенье сообщил, что план безопасности в регионе, Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море будет представлен на заседании генассамблеи ООН.
Рухани также встретится с представителями СМИ и политическими деятелями в Нью-Йорке.
Президент Ирана стремится провести встречу с рядом лидеров стран, участвующих на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и председателями международных организаций.
Рухани 26 сентября вернется в Иран.

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