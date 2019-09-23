Рухани отправился в Нью-Йорк

На повестке дня иранского президента в Нью-Йорке включено выступление на открытой сессии Генеральной Ассамблее ООН, где будет изложена позиция Тегерана по последним региональным и международным вопросам. Он в воскресенье сообщил, что план безопасности в регионе, Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море будет представлен на заседании генассамблеи ООН.

Рухани также встретится с представителями СМИ и политическими деятелями в Нью-Йорке.

Президент Ирана стремится провести встречу с рядом лидеров стран, участвующих на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и председателями международных организаций.

Рухани 26 сентября вернется в Иран.

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