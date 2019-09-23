Рухани: инициатива по обеспечению безопасности судоходства в регионе стремится к долгосрочному миру

Об этом он заявил на заседании правительства перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.
"Генеральная Ассамблея ООН проводится ежегодно, и в этом году 74-я сессия дает возможность странам выразить свои идеи", - сказал он.
"Мы принимаем участие в этой сессии, в то время как американцы ввели жесткие санкции против иранского народа в той степени, что они сами признают, что уже ввели санкции против всех интересов Ирана", - добавил Рухани.
"На этом саммите мы представим план региональной безопасности, план массового сотрудничества в регионе Персидского залива. Этот проект касается не только вопросов безопасности, но также и экономики, который называется "Ормузская мирная инициатива". Все страны Персидского залива приглашаются принять участие в этой инициативе", - продолжил он
"Мы считаем, что вопросы региона решаются изнутри него, и иностранные силы извне региона никогда не смогут принести мир и безопасность ему", - указал он.
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Тегеран, 23 сентября, ИРНА – "Инициатива Ирана по обеспечению безопасности судоходства в регионе касается коллективного сотрудничества в Персидском заливе, и мы хотим, чтобы все страны региона были вовлечены", - заявил президент Ирана Хасан Рухани.
Об этом он заявил на заседании правительства перед отъездом в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.
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