Аракчи не исключил переговоров с США в случае перекрещения давления на Иран

"Введение максимальных санкций со стороны США против Ирана привели к максимальному сопротивлению со стороны Ирана", заявил Аракчи в интервью газете The Independent.

По его словам, для того, чтобы начинать реальные переговоры, необходимо положить конец экономической войне против Ирана. "Не только мы, но ни одна страна не согласится на переговоры под давлением", добавил он.

Аракчи подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп примет решение вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, Иран ведет переговоры с США в рамках заседания "Большой Шестерки".

Ранее глава МДИ Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что министерская встреча стран-участниц СВПД пройдет в среду на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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