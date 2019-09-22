Глава МИД Дании прибыл на встречу к Зарифу

В ходе встречи прошло обсуждение широкого круга вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.

Глава МИД Ирана прибыл в пятницу в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее он провел встречу с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Аляви.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409