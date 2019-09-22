22 сент. 2019 г., 23:53
Journalist ID: 2177
News Code: 83486402
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Глава МИД Дании прибыл на встречу к Зарифу

Глава МИД Дании прибыл на встречу к Зарифу

Тегеран, 22 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд прибыл в воскресенье в представительство Исламской Республики Иран в Нью-Йорке на встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

В ходе встречи прошло обсуждение широкого круга вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня.
Глава МИД Ирана прибыл в пятницу в Нью-Йорк, где примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее он провел встречу с министром иностранных дел Омана Юсефом бен Аляви.
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