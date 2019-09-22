Зариф: тот, кто начнет войну с Ираном, не будет тем, кто закончит ее

Он отметил, что Тегеран расценивает решение Вашингтона направить на Ближний Восток дополнительные силы как шаг в неверном направлении. "Не думаю, что это позерство поможет. Я думаю, то, что по-настоящему может помочь, - это конец войны в Йемене", сказал Зариф, отвечая на вопрос, как в Иране расценивают решение США об отправке дополнительных сил в Саудовскую Аравию.

Иранский глава МИД подчеркнул, что Тегеран готов обсуждать с США соглашения, которые бы действовали на постоянной основе. "Мы готовы говорить, но не о том, что будет действовать следующие полтора или пять с половиной лет. Мы должны говорить о том, что будет постоянным", продолжал Зариф.

"Иран считает действующим Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был подписан с участием США в 2015 году, но из которого США при президенте Дональде Трампе вышли в 2018 году", указал он.

"Место для переговоров есть", сказал Зариф, отвечая на вопрос готов ли Иран к переговорам с США. Глава иранской дипломатии добавил, что министерская встреча стран-участниц СВПД пройдет в среду на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зариф подчеркнул, что МИД сказал, что не будет встречаться с госсекретарем США Майком Помпео вне этого формата, поскольку не видит для этого причин."На самом деле госсекретарю Помпео по закону (США) запрещено со мной встречаться, потому что он внес меня в санкционные списки", пояснил Зариф.

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