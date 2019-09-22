Танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшее время

"В соответствии с решением суда британский танкер Stena Impero в скором времени начнет свое плаванье и через 65 дней выйдет из порта Бендер-Аббас в международные воды", рассказал журналистам Афифипур.

Ранее шведские СМИ со ссылкой на главу шведской компании Stena Bulks владельца танкера Эрик Хонелл сообщил, что нефтяной танкер Stena Impero может быть отпущено в воскресенье. "Сегодня мы получили информацию, кажется, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов", заявил Хонелл.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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