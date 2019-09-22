22 сентября должно быть днем мира, а не днем войны

"22 сентября 1980 года — темный день для иранцев, так как оно напоминает вторжение Саддама (на Иран) при поддержке мировых держав. С тех пор наш регион находится в смятении", написал Зариф на своей странице в Twitter.

"Мы хотим, чтобы 22 сентября было днем мира, а не днем войны", добавил он.

Иранский глава МИД добавил, что сегодня президент Ирана Хасан Рухани предоставил "Коалицию надежды: Инициатива мира в Ормузском проливе".

Зариф отметил, что подробности проекта будут представлены на генеральной ассамблее ООН.

В воскресенье Рухани сообщил, что Иран представит в ООН проект по сотрудничеству со странами региона по обеспечению безопасности Персидского залива и Ормузского пролива. "Коалиция надежды", "Инициатива мира в Ормузском проливе", так Рухани назвал проект и лозунг, с которым Иран выступит в Нью-Йорке.

22 сентября исполняется 39 лет с начала "священной обороны или "ирано-иракской войны 1980-88 годов – самой кровавой, продолжительной войны 20-го века. 22 сентября 1980 года Саддам при поддержке мировых держав.

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