22 сент. 2019 г., 18:17
Journalist ID: 2177
News Code: 83486209
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Stena Impero отпустят в воскресенье, сообщили в компании-владельце

Stena Impero отпустят в воскресенье, сообщили в компании-владельце

Тегеран, 22 сентября. ИРНА — Задержанное ранее Ираном нефтяной танкер Stena Impero может быть отпущено в воскресенье, сообщают шведские СМИ со ссылкой на главу шведской компании Stena Bulks, владельца танкера Эрик Хонелл.

"Сегодня мы получили информацию, кажется, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов", заявил Хонелл.

По его словам, есть политическое решение отпустить танкер. Он выразил надежду, что судно сможет отправиться в путь в ближайшие несколько часов и покинуть территориальные воды Ирана.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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