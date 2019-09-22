Stena Impero отпустят в воскресенье, сообщили в компании-владельце

"Сегодня мы получили информацию, кажется, что танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшие несколько часов", заявил Хонелл.

По его словам, есть политическое решение отпустить танкер. Он выразил надежду, что судно сможет отправиться в путь в ближайшие несколько часов и покинуть территориальные воды Ирана.

19 июля военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) был задержан британский нефтяной танкер Stena lmpero. В КСИР сообщили, что инцидент произошёл в Ормузском проливе после того, как танкер нарушил международные нормы.

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