Послы четырех стран посетили главное дерби Ирана

Специальными гостями 90-го тегеранского дерби стали послы Италии, Бразилии, Аргентины и Дании. Красно-голубое дерби между главными клубами страны является самым важным в Азии.

Матч в рамках 4-го тура футбольной премьер-лиги Ирана, который начался в 16:00 по местному времени проходит на стадионе «Азади» в Тегеране со счетом 0:0.

Персполис после 3 тура занимает шестое место иранской лиги с 6 очками. Эстеглаль набрал 2 очка и занимает 15 место в таблице иранской футбольной премьер-лиги.

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