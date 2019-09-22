Две женщины-тренера из Ирана приняли участие в международном семинаре по футболу

Международный семинар для тренеров по футболу состоялся в Италии с участием президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Участники семинара рассмотрели теоретические и практические аспекты профессии.

Марьям Азмун является тренером женской сборной Ирана по футболу, а Катаюн Хосрояр — бывший тренер женской сборной Ирана по футболу до 19 лет, которая недавно стала тренером американского женского футбольного клуба «Reign FC».

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