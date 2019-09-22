Облачный лес – одна из самых прекрасных частей Ирана

Облачный лес (Джангале Абр) считается одним из красивейших и лучших с точки зрения климата лесов не только Ирана, но и всего мира. Он лежит в 45 км к северо-востоку от Шахруда. В нем постоянно фиксируется очень большое количество облаков, откуда идёт его название.



Лес расположен в месте, где сухой климат переходит во влажный, что обусловило огромное разнообразие растений и животных. Есть в лесу и множество источников, водопадов и родников.

В лесу облака так близки, что кажется, лес находится на облаках, и можно гулять по облакам.

По мнению многих туристов, этот регион считается одним из самых красивых пейзажов Ирана.

Этот лес расположен почти на северо-востоке Ирана, недалеко от деревни Абр (значит «облако» на персидском языке), граничит с провинциями Семнан и Голестан. Облачный лес относится к третьей эре геологии.



Для этого леса характерна высокая высота деревьев по отношению к уровню моря, низкая температура в течение тёплового сезона, наличие обильных фонтанов и разнообразие лесного покрова.

Осадки в этой зоне составляют от 400 до 500 мм, средняя максимальная температура 20, минимальная температура 6 градусов Цельсия.

В лесу имеется разнообразная растительность, которая носит лекарственный характер. Фактически этот район считается одним из банков лекарственных растений Ирана и даже мира.

Облачный лес является одним из самых впечатляющих природных районов в Иране, каждый год привлекающий множество туристов.

Весна и начало лета – лучшее время, чтобы насладиться прекрасной природой облачного леса.

Расстояние между этим прекрасным районом и столицей страны составляет около 450 км.



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