Зариф назвал невозможным диалог США с Ираном из-за санкций

"Соединенные Штаты потеряли свои опции, (политика – ред.) максимального давления не работает", сказал Зариф, добавив, что Иран после первого раунда санкций США укрепил свою экономику.
Китайский телеканал также указал на новые санкции США в отношении Центробанка Ирана после удара по нефтяным объектам Aramco. Ответственность за удар взяли на себя йеменские хуситы.
США обвинили Иран в причастности к ударам по саудовским объектам, но Тегеран резко опроверг утверждения американских лиц в этом отношении.
18 сентября Тегеран в ноте, которая была передана Вашингтону через швейцарскую дипмиссию в Иране, предупредил США об утверждениях американских лиц в связи с причастностью Тегерана к атаке на объектах национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Пекин, 22 сентября, ИРНА – Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф в интервью китайскому телеканалу CGTN заявил, что США стремятся блокировать путь переговоров с Ираном посредством установления санкций против Тегерана.
"Соединенные Штаты потеряли свои опции, (политика – ред.) максимального давления не работает", сказал Зариф, добавив, что Иран после первого раунда санкций США укрепил свою экономику.
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