Хасан Яздани стал чемпионом мира по вольной борьбе

Дипак ранее завоевал золото и серебро на соревнованиях среди юниоров мира. Он также стал бронзовым призером на чемпионате Азии-2019.

Золотой призер Олимпийских игр-2016 в Рио-Де-Жанейро Хасан Яздани завоевал золотую медаль чемпионата мира во второй раз.

Чемпионат мира по вольной борьбе в эти дни проходит в Нур-Султане.



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