22 сент. 2019 г., 15:24
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News Code: 83485979
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Хасан Яздани стал чемпионом мира по вольной борьбе

Хасан Яздани стал чемпионом мира по вольной борьбе

Тегеран, 22 сентября, ИРНА – Иранский борец Хасан Яздании в весовой категории 86 кг стал чемпионом мира по вольной борьбе, когда его индийский соперник Дипак Пуниа не смог присутствовать на финале из-за травмы.

Дипак ранее завоевал золото и серебро на соревнованиях среди юниоров мира. Он также стал бронзовым призером на чемпионате Азии-2019.
Золотой призер Олимпийских игр-2016 в Рио-Де-Жанейро Хасан Яздани завоевал золотую медаль чемпионата мира во второй раз.
Чемпионат мира по вольной борьбе в эти дни проходит в Нур-Султане.


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