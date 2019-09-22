22 сент. 2019 г., 14:55
Journalist ID: 2390
News Code: 83485922
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Иран представил свои новые оборонительные достижения

Иран представил свои новые оборонительные достижения

Тегеран, 22 сентября, ИРНА – По случаю 39-й годовщины начала навязанной Ирану войны и Недели священной обороны, сегодня на параде Вооруженных сил были представлены некоторые новые оборонительные достижения.

ЗРК "Бавар-373", который месяц назад был представлен в Иране, сегодня ещё раз был показан на параде.
Зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373" с вертикальной пусковой установкой оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и "самолеты-невидимки", беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 километров и на расстоянии 200 километров. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров.
Беспилотник "Каман-12" с дальностью полета в 1000 километров, который способен вести боевые действия с умными ракетами, а также проводить электронную войну и разведку, также был представлен на военном параде.
Торжественный парад Вооруженных сил Ирана по случаю начала Недели Священной обороны сегодня состоялся по всей стране.
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