Иран представил свои новые оборонительные достижения

ЗРК "Бавар-373", который месяц назад был представлен в Иране, сегодня ещё раз был показан на параде.

Зенитно-ракетный комплекс "Бавар-373" с вертикальной пусковой установкой оснащен ракетами "Сайад-4" и способен поражать различные воздушные цели, в том числе истребители и "самолеты-невидимки", беспилотники, крылатые и баллистические ракеты на высоте 27 километров и на расстоянии 200 километров. При этом комплекс способен обнаруживать цели на расстоянии более 300 километров.

Беспилотник "Каман-12" с дальностью полета в 1000 километров, который способен вести боевые действия с умными ракетами, а также проводить электронную войну и разведку, также был представлен на военном параде.

Торжественный парад Вооруженных сил Ирана по случаю начала Недели Священной обороны сегодня состоялся по всей стране.

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