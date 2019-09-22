Урсула Гарза выразила удивление успехами иранских тяжелоатлеток

Урсула Гарза, которая ранее возглавляла Федерацию тяжёлой атлетики США, и является вице-президентом Международной федерации тяжёлой атлетики, отметила, что присутствие иранских женщин заслуживает похвалы.

Ранее иранская тяжелоатлетка Пупак Басами в весовой категории до 55 кг впервые приняла участие в 85-м Чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2019 года, который проходит с 18 по 27 сентября в Паттайе (Таиланд).

Сборная Ирана приняла участие в этом турнире в составе четырёх спортсменок.

Это первое выступление женской команды по тяжёлой атлетике на чемпионате мира в Таиланде. Ранее сборная Ирана впервые приняла участие в чемпионате Азии среди взрослых в Китае и заняла 9-е место.

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