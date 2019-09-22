22 сент. 2019 г., 13:25
Journalist ID: 2390
News Code: 83485697
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На юге-востоке Ирана было изъято 1300 кг наркотиков

На юге-востоке Ирана было изъято 1300 кг наркотиков

Ахваз, 22 сентября, ИРНА – 1300 кг опиума было обнаружено в городе Индиджан к югу от провинции Ахваз. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Индиджана Али Бойери.

"Силы министерства разведки в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Индиджан", сообщил он журналистам.
По его словам, три человека были задержаны в этом отношении.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.


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