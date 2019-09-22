Рухани завтра отправится в Нью-Йорк для участия в 74-й Генеральной Ассамблеи ООН

Как сообщила пресс-служба Администрации Президента Ирана, помимо выступления на Генеральной Ассамблее, у Рухани в повестке дня также есть встреча со старшими руководителями и представителями элиты СМИ в Нью-Йорке.

Рухани также встретится с рядом глав государств в Генеральной Ассамблее, с Генеральным секретарем ООН и, возможно, с некоторыми главами международных организаций.

Ранее также Рухани отметил, что Иран в ближайшее время представит в ООН план сотрудничества по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.

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