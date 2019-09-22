В Иране открылась выставка IRAN PLAST 2019

570 собственных и 35 иностранных компаний из таких стран, как Китай, Индия, Италия, Турция и Россия приняли участие в этой выставке.

Начиная с 2002 года, выставка традиционно собирает ведущих представителей деловых кругов резинопластиковой промышленности не только стран Ближнего Востока, но и всего мира. Выставка проводится при поддержке Национальной нефтехимической компании Ирана, являющейся основой нефтехимического сектора Ирана.

12 делегаций из Ирака, Афганистана, Турции, Азербайджана, Пакистана, Вьетнама, Армении, Кении, Индии и Туниса также участвовали в выставке.

13-я международная выставка резины и пластика 22-25 сентября проходит в Тегеране.

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