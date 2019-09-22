Mеждународная научная конференция "Толстой и Восточная культура – диалог культур" пройдет в России

25 сентября 2019 года состоится "Первый этап российско-иранского культурного диалога".

Мероприятие пройдёт в Доме Пашкова (Российская государственная библиотека), расположенном по адресу: улица Воздвиженка 3/5 строение 1. Время проведения с 10:00 до 18:00. Начало регистрации участников с 9:30 до 10:00.

Главными целями Диалога являются развитие культурных отношений между Россией и Ираном, обмен научным опытом и создание эффективных культурных программ.

Организаторами мероприятия выступают Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна", Российская государственная библиотека и Культурное представительство при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации.

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