22 сент. 2019 г., 09:38
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News Code: 83485097
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Лариджани назвал Иран другом народов региона, а Израиль – их врагом

Лариджани назвал Иран другом народов региона, а Израиль – их врагом

Бендер-Аббас, 22 сентября, ИРНА - Исламская Республика Иран – это друг и брат всех стран региона, а сионистский режим - главный враг мусульман, как заявил спикер иранского парламента Али Лариджани.

Об этом он заявил на церемонии военного парада вооруженных сил Ирана по случаю "Недели священной обороны".

"Вооруженные силы Исламской Республики при поддержке иракского и сирийского народов уничтожили террористов и победили ИГИЛ в регионе", - отметил он.

"Исламская Республика Иран – это друг и брат всех стран региона, а сионистский режим - главный враг мусульман", - указал Лариджани.

Военный парад вооруженных сил по случаю "Недели священной обороны" прошел в Тегеране и еще 30 других городах Ирана.

Ирано-иракская война (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года), которая в Иране называется Неделей Священной Обороны — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном.

Вооруженные силы Ирана каждый год отмечают этот день, проводя военный парад.

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