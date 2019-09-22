Лариджани назвал Иран другом народов региона, а Израиль – их врагом

Об этом он заявил на церемонии военного парада вооруженных сил Ирана по случаю "Недели священной обороны".
"Вооруженные силы Исламской Республики при поддержке иракского и сирийского народов уничтожили террористов и победили ИГИЛ в регионе", - отметил он.
"Исламская Республика Иран – это друг и брат всех стран региона, а сионистский режим - главный враг мусульман", - указал Лариджани.
Военный парад вооруженных сил по случаю "Недели священной обороны" прошел в Тегеране и еще 30 других городах Ирана.
Ирано-иракская война (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года), которая в Иране называется Неделей Священной Обороны — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном.
Вооруженные силы Ирана каждый год отмечают этот день, проводя военный парад.
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