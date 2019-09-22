22 сент. 2019 г., 09:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83485090
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Иран готов закрыть глаза на прошлые ошибки соседних стран, заявил Рухани

Иран готов закрыть глаза на прошлые ошибки соседних стран, заявил Рухани

Тегеран, 22 сентября, ИРНА - Говоря об интересе Исламской Республики Иран к установлению дружеских отношений с соседними странами, президент Ирана Хасан Рухани заявил: "Мы протягиваем руку дружбы соседним странам, и даже готовы закрыть глаза на их прошлые ошибки, так как сегодня противники мусульман, включая США и сионистский режим, стремятся злоупотребить ситуацией в регионе".

Выступая на параде Вооружённых сил Ирана, Рухани заявил, что план безопасности в регионе, Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море будет представлен на заседании Генассамблеи ООН в ближайшие дни.
Он подчеркнул, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского моря должна обеспечиваться силами региона.
Указав на давление противников Исламской Республики Иран на её народ, Рухани заявил: "Мы можем пересечь это, используя волю, сопротивление и единство, и заставить врага преклониться перед нашей нацией и Исламской революцией. Мы не сдадимся и будем защищаться, но мы станем наносить удар по какой-либо стране, так же как и не позволим никому вторгнуться в нашу страну".

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