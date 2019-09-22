Иран готов закрыть глаза на прошлые ошибки соседних стран, заявил Рухани

Выступая на параде Вооружённых сил Ирана, Рухани заявил, что план безопасности в регионе, Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море будет представлен на заседании Генассамблеи ООН в ближайшие дни.

Он подчеркнул, что безопасность Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского моря должна обеспечиваться силами региона.

Указав на давление противников Исламской Республики Иран на её народ, Рухани заявил: "Мы можем пересечь это, используя волю, сопротивление и единство, и заставить врага преклониться перед нашей нацией и Исламской революцией. Мы не сдадимся и будем защищаться, но мы станем наносить удар по какой-либо стране, так же как и не позволим никому вторгнуться в нашу страну".

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392