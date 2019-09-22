22 сент. 2019 г., 09:19
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News Code: 83485055
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Зариф: тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит

Зариф: тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит

Тегеран, 22 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф, настаивая на том, что Иран не начнет войну, предупредил, что тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит.

Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.

Зариф заявил CBS, что негативно относится к такому шагу Вашингтона. "Я считаю, что это позерство", - отметил он. "Я думаю, что, касательно попыток разобраться в этом вопросе, все движется в неверном направлении", - прокомментировал глава МИД события в Саудовской Аравии.

По его словам, действия США могут привести к полномасштабному военному конфликту. "Я не уверен, что мы сможем избежать войны", - отметил Зариф, добавив при этом, что Иран не начнет боевые действия первым. "Но я уверен, что тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит", - подчеркнул министр.

Зариф находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

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