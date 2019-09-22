Зариф: тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит

Выдержки из его интервью телекомпании CBS опубликованы в субботу.

Зариф заявил CBS, что негативно относится к такому шагу Вашингтона. "Я считаю, что это позерство", - отметил он. "Я думаю, что, касательно попыток разобраться в этом вопросе, все движется в неверном направлении", - прокомментировал глава МИД события в Саудовской Аравии.

По его словам, действия США могут привести к полномасштабному военному конфликту. "Я не уверен, что мы сможем избежать войны", - отметил Зариф, добавив при этом, что Иран не начнет боевые действия первым. "Но я уверен, что тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит", - подчеркнул министр.

Зариф находится в Нью-Йорке для участия в мероприятиях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472