22 сент. 2019 г., 09:13
Journalist ID: 2388
News Code: 83485038
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Глава МИД Омана встретился с Зарифом

Глава МИД Омана встретился с Зарифом

Тегеран, 22 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Омана Юсеф бен Аляви провел встречу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в субботу утром в представительстве Исламской Республики Иран в Нью-Йорке.

Эта первая встреча Зарифа со своими коллегами в течение его визита в Нью-Йорк.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Омана обменялись мнениями по укреплению двустороннего сотрудничества и региональным вопросам.

Зариф и бен Аляви также призвали к укреплению безопасности и стабильности в регионе и сделали акцент на необходимости регионального диалога.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран прибыл в Нью-Йорк в пятницу для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Двусторонние встречи с зарубежными коллегами, сопровождение президента Исламской Республики Иран, встречи с главами государств и политическими и американскими экспертами находятся в повестке дня визита Зарифа.

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