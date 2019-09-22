Глава МИД Омана встретился с Зарифом

Эта первая встреча Зарифа со своими коллегами в течение его визита в Нью-Йорк.

Министры иностранных дел Исламской Республики Иран и Омана обменялись мнениями по укреплению двустороннего сотрудничества и региональным вопросам.

Зариф и бен Аляви также призвали к укреплению безопасности и стабильности в регионе и сделали акцент на необходимости регионального диалога.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран прибыл в Нью-Йорк в пятницу для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Двусторонние встречи с зарубежными коллегами, сопровождение президента Исламской Республики Иран, встречи с главами государств и политическими и американскими экспертами находятся в повестке дня визита Зарифа.

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