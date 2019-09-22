Иран представит ООН план безопасности в Ормузском проливе: Рухани

Выступая на параде вооруженных сил Ирана, Рухани заявил, что этот план сможет установить безопасность в регионе, Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море, а присутствие иностранных сил в регионе может угрожать безопасности мирового нефти и энергетики и международного судоходства.

Он добавил, что американцы где-либо присутствовали, они принесли опаснсоть, а Вооруженные силы Ирана где-либо присутствовали, сыграли роль в установлении безопасности.

Говоря об интересе Исламской Республики Иран к установлению дружеских отношений с соседними странами, Рухани заявил: "Мы протягиваем руку дружбы соседним странам, и даже готовы закрыть глаза на их прошлые ошибки, так как сегодня противники мусульман, включая США и сионистский режим, стремятся злоупотребить ситуацией в регионе".

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