22 сент. 2019 г., 09:02
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News Code: 83485015
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Иран представит ООН план безопасности в Ормузском проливе: Рухани

Иран представит ООН план безопасности в Ормузском проливе: Рухани

Тегеран, 22 сентября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани в воскресенье сообщил, что план безопасности в регионе, Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море будет представлен на заседании генассамблеи ООН.

Выступая на параде вооруженных сил Ирана, Рухани заявил, что этот план сможет установить безопасность в регионе, Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море, а присутствие иностранных сил в регионе может угрожать безопасности мирового нефти и энергетики и международного судоходства.
Он добавил, что американцы где-либо присутствовали, они принесли опаснсоть, а Вооруженные силы Ирана где-либо присутствовали, сыграли роль в установлении безопасности.
Говоря об интересе Исламской Республики Иран к установлению дружеских отношений с соседними странами, Рухани заявил: "Мы протягиваем руку дружбы соседним странам, и даже готовы закрыть глаза на их прошлые ошибки, так как сегодня противники мусульман, включая США и сионистский режим, стремятся злоупотребить ситуацией в регионе".
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