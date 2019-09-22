В Иране прошел военный парад вооруженных сил по случаю "Недели священной обороны"

В церемонии приняли участие официальные лица страны, включая президента Ирана Хасана Рухани, начальника Генерального штаба Вооружённых сил Исламской Республики Иран Мохаммада Багери, главу Высшего совета национальной безопасности, главнокомандующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейн Салами.

В дополнение к параду пехотных подразделений в Тегеране будут также представлены новые военные техники и оборудования вооруженных сил.

Ирано-иракская война (22 сентября 1980 года — 20 августа 1988 года), которая в Иране называется Неделей Священной Обороны — вооружённый конфликт между Ираком и Ираном.

Вооруженные силы Ирана каждый год отмечают этот день, проводя военный парад.

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