Иран прокомментировал обвинения саудовских властей в причастности к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

"Обвинения ряда саудовских властей о причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты в Саудовской Аравии не соответствует действительности и Иран решительно отвергает эти обвинения", говорится в заявлении Мусави.

"Вызывает сожаление тот факт, что правительство Саудовской Аравии с иллюзией враждебности к Ирану избегает существующих фактов и постоянно стремится скрыть свои неудачи, обвиняя во всем Иран", указал Мусави.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана призвал правительство Саудовской Аравии вместо безосновательных обвинений в адрес других как можно скорее положить конец опустошительной войне в Йемене, которая не принесла ничего, кроме убийств неповинных людей и разрушений этой страны.

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