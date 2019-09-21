Сборная Ирана по волейболу стала чемпионом Азии

Финальный матч, прошедший в субботу в Тегеране завершился в пользу иранцев со счётом 3:0 (21:14, 25:17, 25:21).

В матче за третье место представители Японии оказались сильнее соперников из Южной Кореи в трех отрезках игры и завоевали бронзовые медали турнира.

Напомним, что Сборная Ирана вышла в финал Чемпионата Азии 2019, одержав победу в пятницу над Южной Кореей со счетом 3:1 (25: 22, 25:23, 25:22, 25:22).

Чемпионат Азии по волейболу проходит с 13-го по 20-е сентября в Тегеране. Команда, занявшая первое место, получает путёвку на Олимпийские Игры 2020.

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