Санкции США против ЦБ Ирана отражают провал политики "максимального давления"

Тегеран, 21 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новые санкции США в отношении Центрального банка Исламской Республики Иран отражают их отчаяние и провал политики максимального давления.

"Санкции США против Центрального банка Ирана отражают отчаяние и провал полтитики "максимального давления", как и препятствие ЦРУ финансированию импорта продуктов питания и медикаментов для нашего народа, страх "Группы-Б", что США вернутся к переговорам и попытки той же группы втянуть президента США Дональда Трампа в войну", написал Зариф в Twitter.

20 сентября США ввели санкции против Центрального банка Ирана. Министр финансов США Стивен Манучин также заявил, что Центральный банк был "последним источником средств" для Тегерана. Он уточнил, что ограничения также затронут Фонд национального развития страны.

Как он отметил, есть распоряжение о "существенном расширении санкций против Ирана " .

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