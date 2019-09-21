21 сент. 2019 г., 16:45
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News Code: 83484467
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Иран опроверг информацию о кибератаках на нефтяные объекты страны

Иран опроверг информацию о кибератаках на нефтяные объекты страны

Тегеран, 21 сентября. ИРНА — Центр стратегического управления безопасностью в киберпространстве при президенте Ирана опроверг информацию о том, что нефтяные объекты страны подверглись кибератаке.

"Центр стратегического управления безопасностью в киберпространстве при президенте опровергает информацию о том, что нефтяные объекты и критическая инфраструктура Ирана подверглись успешней кибератаке", говорится в заявлении центра.
В субботу американские СМИ сообщили, что нефтяные объекты Ирана совершена кибератака.
Ранее ресс-секретарь министерства нефти Ирана Касра Нури сообщил, что все нефтяные объекты страны продолжают работать в обычном режиме.
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