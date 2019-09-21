Иран опроверг информацию о кибератаках на нефтяные объекты страны

"Центр стратегического управления безопасностью в киберпространстве при президенте опровергает информацию о том, что нефтяные объекты и критическая инфраструктура Ирана подверглись успешней кибератаке", говорится в заявлении центра.

В субботу американские СМИ сообщили, что нефтяные объекты Ирана совершена кибератака.

Ранее ресс-секретарь министерства нефти Ирана Касра Нури сообщил, что все нефтяные объекты страны продолжают работать в обычном режиме.

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