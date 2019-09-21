Диалог цивилизаций в мире – это основной выход из войны

Этот день назван в официальном календаре Ирана Днём диалога между цивилизациями. Эта идея была настолько важна для международного сообщества и Организации Объединённых Наций, что ООН официально объявила 2001 год "Годом диалога цивилизаций". Современный мир более чем когда-либо нуждается в этой идее.

Диалог между культурами и цивилизациями играет важную роль в сближении наций и правительств, а также устранении барьеров для их взаимодействия.

Поскольку культура в настоящее время является более влиятельной, чем непосредственная политика, можно без труда найти культурные общности, которые более влиятельны в политических областях и способны предотвратить многие неблагоприятные события в мире, такие как войны и другие бедствия.

В современном мире, где многие страны, включая страны Ближнего Востока и части Юго-Западной Азии столкнулись с военными, религиозными и экономическими войнами, разжигаемыми правительствами, которые выступают против мира и диалога, возвращение к идее диалога между цивилизациями и внимание к неоспоримой роли диалога между нациями, культурами и цивилизациями является наиболее эффективным, единственным способом спасти мир от войны, агрессии и запугивания со стороны доминирующих держав.

Наш мир, который из-за односторонности, неуважения к правам наций и возросшего недоверия превращается в поле для военных конфликтов, разжигания войны в таких странах, как Йемен, Афганистан, Сирия, Ирак и т.д., формирование военных альянсов и попытка увеличить продажу оружия в страны третьего мира с ограблением их энергетических ресурсов – не решают проблемы, а ухудшают ситуацию.

То, в чём нуждается человечество сегодня — это не формирование военных коалиций, не нарушение международных договоров, а возвращение к чистой идее диалога между цивилизациями и решения проблем современного мира посредством такой логики.

Ежегодный саммит Генеральной Ассамблеи ООН скоро начнётся в Нью-Йорке. Было бы хорошо, если Генеральная Ассамблея ООН в качестве высшего международного органа в этом году вновь дала возможность обратить внимание на диалог цивилизаций.

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