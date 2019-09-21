Иранские женщины-судьи будут присутствовать на азиатских футбольных матчах среди юниоров

Сегодня в 16:00 по местному времени в Бангкоке Австралия и Бангладеша встретятся в финальном матче чемпионата Азии среди девушек до 16 лет.

С объявлением Азиатской футбольной конфедерации Махса Горбани будет судить в качестве главной судьи, а Энсие Хаббаз Мафи-Неджад и Махназ Заккаи – ее ассистентами.

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