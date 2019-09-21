21 сент. 2019 г., 11:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83483723
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Иранские женщины-судьи будут присутствовать на азиатских футбольных матчах среди юниоров

Иранские женщины-судьи будут присутствовать на азиатских футбольных матчах среди юниоров

Тегеран, 21 сентября, ИРНА — Три иранские женщины-судьи будут обслуживать в матче Австралии и Бангладеша в финале чемпионата Азии.

Сегодня в 16:00 по местному времени в Бангкоке Австралия и Бангладеша встретятся в финальном матче чемпионата Азии среди девушек до 16 лет.
С объявлением Азиатской футбольной конфедерации Махса Горбани будет судить в качестве главной судьи, а Энсие Хаббаз Мафи-Неджад и Махназ Заккаи – ее ассистентами.
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