Иран прокомментировал новые санкции в отношении Центробанка страны

На днях Соединенные Штаты объявили, что включили центральный банк Ирана в санкционный список. Ранее также правительство Вашингтона ввели санкции против Центрального банка Ирана.

"Американцы должны признать, что политика введения санкций является провальной, а злоупотребление доллара в качестве оружия поставило репутацию США в международной арене чрезвычайно под сомнение", - отметил Мусави.

"Я надеюсь, что официальный лица США понимают, что они больше не являются единственной державой в мире и уже многие страны хотят извлечь выгоду с иранского рынка и экономических возможностей путем хороших отношений с Ираном", - добавил он.

"Мы еще раз подчеркиваем, что иранская нация является миролюбивой и готова взаимодействовать со всеми нациями и правительствами, которые взаимно обращаются к ней ней с уважением", - указал он.

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