21 сент. 2019 г., 09:49
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Сборная Ирана по баскетболу поднялась на пять позиций в новом рейтинге мира

Сборная Ирана по баскетболу поднялась на пять позиций в новом рейтинге мира

Тегеран, 21 сентября, И РНА – После завершения Кубка мира по баскетболу в Китае Международная федерация баскетбола опубликовала новый рейтинг, в котором сборная Ирана поднялась на пять позиций.

Ранее Сборная Ирана по баскетболу завоевала лицензию на право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
После завершения Кубка мира по баскетболу в Китае Международная федерация баскетбола опубликовала новый рейтинг и при этом Иран поднялся на 22-ю позицию в мире.
Сборная Иран по-прежнему занимает первое место в Азии.
Сборные США, Испания и Австралия соответственно заняли первые 3 места.

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