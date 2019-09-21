Сборная Ирана по баскетболу поднялась на пять позиций в новом рейтинге мира

Ранее Сборная Ирана по баскетболу завоевала лицензию на право участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

После завершения Кубка мира по баскетболу в Китае Международная федерация баскетбола опубликовала новый рейтинг и при этом Иран поднялся на 22-ю позицию в мире.

Сборная Иран по-прежнему занимает первое место в Азии.

Сборные США, Испания и Австралия соответственно заняли первые 3 места.

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