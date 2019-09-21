США ввели санкции против иранского Центробанка

На днях президент США Дональд Трамп объявил о введении новых санкций против Ирана.

Как отмети л он, "это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну".

Министр финансов США Стивен Мнучин также заявил, что Нацбанк был "последним источником средств" для Тегерана. Он уточнил, что ограничения также затронут фонд национального развития страны.

Как отметил он, распорядился "существенно расширить" санкции против Ирана. Вместе с тем он подчеркнул, что речи о войне с Исламской республикой в связи с нападением на саудовские нефтяные объекты не идет.

В мае 2018 года США вышли из сделки, возобновили персональные стоп-листы иранских официальных лиц и пригрозили ограничениями зарубежным компаниям, которые ведут бизнес с Тегераном.

Оставшаяся пятерка стран договорилась с Исламской республикой о финансовом механизме для расчетов в обход американских санкций.

Спустя год в годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому президент Ирана Хасан Рухани объявил, что Тегеран в течение 60 суток прекратит выполнение двух пунктов СВПД. Тегеран возобновит работы по обогащению урана и модернизации реактора в Араке, если участники СВПД не выполнят свои обязательства. Частичное сокращение ряда обязательств по СВПД стали первым шагом со стороны Ирана в ответ на выход США из ядерной сделки и отсутствие приверженности европейских стран выполнению своих обещаний.

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