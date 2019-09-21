21 сент. 2019 г., 09:24
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News Code: 83483436
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Сборная Ирана по волейболу вышла в финал Чемпионата Азии 2019

Сборная Ирана по волейболу вышла в финал Чемпионата Азии 2019

Тегеран, 21 сентября, ИРНА – Сборная Ирана по волейболу вышла в финал Чемпионата Азии 2019, одержав победу над Южной Кореей со счетом 3:1.

Вчера в пятницу иранские волейболисты победили Южную Корею на Чемпионате Азии 2019 со счетом 3:1 (25: 22, 25:23, 25:22, 25:22).
На финальной встрече Иран сыграет против Австралии.
Чемпионат Азии по волейболу проходит с 13-го по 20-е сентября в Тегеране. Команда, занявшая первое место, получает путёвку на Олимпийские Игры 2020.

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