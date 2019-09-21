Сборная Ирана по волейболу вышла в финал Чемпионата Азии 2019

Вчера в пятницу иранские волейболисты победили Южную Корею на Чемпионате Азии 2019 со счетом 3:1 (25: 22, 25:23, 25:22, 25:22).

На финальной встрече Иран сыграет против Австралии.

Чемпионат Азии по волейболу проходит с 13-го по 20-е сентября в Тегеране. Команда, занявшая первое место, получает путёвку на Олимпийские Игры 2020.



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