21 сент. 2019 г., 09:09
Journalist ID: 2388
News Code: 83483404
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Зариф: для присутствия США в Комиссии по ядерной сделке необходимо завершение экономической войны

Зариф: для присутствия США в Комиссии по ядерной сделке необходимо завершение экономической войны

Нью-Йорк, 21 сентября, ИРНА — Министр иностранных дел Исламской Республики Иран о возможности присутствия США в Совместной комиссии по ядерной сделке заявил, что этот вопрос еще не поднимался, но для присутствия США в этой комиссии в качестве гостя или в качестве члена необходимо положить конец экономической войне против Ирана.

"Нам еще не предлагали об этом. Однако мы очень четко дали понять, что существует стол переговоров, а именно американцы покинули его", - отметил он.
"Стол переговоров относится к членам ядерной сделке или тех, кто выполняет свои обязательства по этому соглашению", - продолжил он.
"Американцы не могут продолжать одновременно экономический терроризм, или по словам Трампа "экономическую войну против Ирана", и оказывать максимальное давление, желая вернуться за стол переговоров", - заключил Зариф.

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