Зариф: для присутствия США в Комиссии по ядерной сделке необходимо завершение экономической войны

"Нам еще не предлагали об этом. Однако мы очень четко дали понять, что существует стол переговоров, а именно американцы покинули его", - отметил он.

"Стол переговоров относится к членам ядерной сделке или тех, кто выполняет свои обязательства по этому соглашению", - продолжил он.

"Американцы не могут продолжать одновременно экономический терроризм, или по словам Трампа "экономическую войну против Ирана", и оказывать максимальное давление, желая вернуться за стол переговоров", - заключил Зариф.

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