Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк

Ожидается, что Зариф встретится на полях мероприятия со своими иностранными коллегами.

Ранее стало известно, что Президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в ГА ООН.

Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави в Twitter написал, что министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф отправляется в Нью-Йорк в пятницу 20 сентября.

«Зариф отправляется в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - написал он .

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с участием глав государств-членов.