20 сент. 2019 г., 16:55
Journalist ID: 2177
News Code: 83483027
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Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк

Глава МИД Ирана отправился в Нью-Йорк

Тегеран, 20 сентября. ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу отправился в Нью-Йорк, где приемт участие в 74 сессию Генассамблеи ООН.

Ожидается, что Зариф встретится на полях мероприятия со своими иностранными коллегами. 

Ранее стало известно, что Президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф получили визы для участия в ГА ООН.

Ранее представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави в Twitter написал, что министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф отправляется в Нью-Йорк в пятницу 20 сентября.

«Зариф отправляется в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - написал он .

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с участием глав государств-членов.

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