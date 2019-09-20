Политика США на Ближнем Востоке обернулась коллапсом, заявили в МИД

"Многое, что делают США в этом регионе так или иначе уже больше похоже не на политику, а на глобальный коллапс. Коллапс на то и коллапс, что он не ограничивается какой-то одной сферой, а затрагивает все области. И мы же помним, как больше года назад прекрасные американские ракеты не попали в цель, а вот сейчас прекрасные американские установки ПВО не отразили соответствующего удара. Это все звенья одной и той же цепи. Понимаете, такое собственное разоблачение, мне кажется, происходит на примере конкретного региона в контексте того, что Соединенные Штаты делают и могут предложить современному миру", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

Ранее помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США "серьезно изучают" работу систем противовоздушной обороны Саудовской Аравии в связи с атаками на нефтяные объекты страны в минувшие выходные. В среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все подобные системы ПВО в мире, включая американскую Patriot, работают с "переменным успехом".

В свою очередь высокопоставленный источник в Минобороны России заявил в четверг, что мощная группировка ПВО американского производства не смогла отразить удар по нефтяным объектам из-за низкой эффективности своих зенитных ракетных комплексов.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое - на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.