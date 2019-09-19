Постпред Ирана: сионистский режим препятствует свободному от ядерного оружия Ближнему Востоку

Казем Гарибабади на 63-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии по ядерному потенциалу Израиля и безъядерной зоне на Ближнем Востоке приветствовал включение ядерного потенциала Тель-Авива в повестку дня конференции Ближний Восток и нампомнил, что безъядерная зона на Ближнем Востоке является давним желанием многих стран региона.

«Исламская Республика Иран верит в создание этой зоны, особенно в нестабильном регионе, таком как Ближний Восток, потому что неудачная ядерная деятельность израильского режима остается угрозой для региона и за его пределами», - отметил он.

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