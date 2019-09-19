20 сент. 2019 г., 01:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83482637
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Постпред Ирана: сионистский режим препятствует свободному от ядерного оружия Ближнему Востоку

Постпред Ирана: сионистский режим препятствует свободному от ядерного оружия Ближнему Востоку

Лондон, 20 сентября, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади, сославшись на полную поддержку Ирана создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке, назвал израильский режим самым важным препятствием на пути к достижению этой цели и призвал международное сообщество продолжать оказывать давление на присоединение Израиля к договору о нераспространении.

Казем Гарибабади на 63-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии по ядерному потенциалу Израиля и безъядерной зоне на Ближнем Востоке приветствовал включение ядерного потенциала Тель-Авива в повестку дня конференции Ближний Восток и нампомнил, что безъядерная зона на Ближнем Востоке является давним желанием многих стран региона.

«Исламская Республика Иран верит в создание этой зоны, особенно в нестабильном регионе, таком как Ближний Восток, потому что неудачная ядерная деятельность израильского режима остается угрозой для региона и за его пределами», - отметил он.

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