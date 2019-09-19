Россия рассчитывает, что Иран ратифицирует Каспийскую конвенцию в 2020 году

В Иране в феврале будущего года предстоят выборы в меджлис, и мы исходим из того, что этим вопросом плотно будет заниматься новый состав меджлиса, а в настоящее время проходит экспертная проработка в аппарате парламента Ирана", - добавил он, напомнив, что Иран сейчас является единственной страной, которая пока не ратифицировала Каспийскую конвенцию.

Вчера в четверг Госдума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, предложенную президентом Владимиром Путиным.

Главы стран Каспийской пятерки в августе 2018 года подписали в казахстанском городе Актау конвенцию о правовом статусе Каспийского моря - исторический для региона документ, работа над которым велась более 20 лет, с 1996 года. Подписи под конвенцией поставили президенты России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.

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