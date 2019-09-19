Торговая делегация из иранского Мазандарана отправится в Волгоград

По словам чиновника, поездка будет по официальному приглашению губернатора Волгограда.

Он заявил, что в повестку дня визита войдут открытие первого торгового дома Мазандарана в Волгограде, встреча с губернатором и другими должностными лицами в Волгоградской области, посещение совместных проектов и встреча с экономическими активистами из двух стран.

Ранее Хейранианпур сообщил, что торговый дом Мазандарана откроется в ближайшее время на верхнем этаже Волгоградской торговой палаты.

В мае прошлого года официальная российская экономическая делегация из Волгограда посетила Мазандаран, чтобы укрепить экономическую дипломатию, заключить соглашения о коммерческом, экономическом, инновационном, технологическом, социальном и культурном сотрудничестве.

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