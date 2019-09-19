Зариф: "Нападение на Иран ведёт к полномасштабной войне"

«Иран надеется избежать конфликта в регионе и хочет вести переговоры со своими региональными конкурентами и ОАЭ. Но вести переговоры с США будет невозможно, если Вашингтон полностью не отменит санкции в отношении Ирана в рамках соглашения 2015 года».

В ответ на вопрос о том, каким будет возможный военный удар США или Саудовской Аравии по Ирану Зариф сказал, что «Подобная атака приведёт к полномасштабной войне, и что Саудовская Аравия должна сражаться до последнего американского солдата».

«Я серьёзно повторяю, что мы не хотим вступать в военный конфликт. Военный ответ, основанный на лжи о нападениях на Саудовскую Аравию, приведёт к многочисленным жертвам, но мы сможем защитить территорию нашей страны», добавил он.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако власти США и Саудовской Аравии обвинили в случившемся Иран. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.

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