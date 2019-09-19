19 сент. 2019 г., 15:57
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News Code: 83482286
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Зариф: "Группа Б" пытается втянуть Трампа в войну

Зариф: "Группа Б" пытается втянуть Трампа в войну

Тегеран, 19 сентября. ИРНА — Остатки "Группы Б" пытаются обманом втянуть президента США Дональда Трампа в войну, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, комментируя обвинения со стороны госсекретаря США Майка Помпео в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco.

"Акт войны" или агитация за войну? Остатки "Группы Б" пытаются обманом втянуть Трампа в войну. Ради их собственного же блага, им стоит молиться за то, чтобы они не получили то, к чему стремятся.

"Группа-Б". Так Зариф называет "объединение" бывшего советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако Власти США и Саудовской Аравии обвинили в случившемся Иран. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.

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