Главы МИД Ирана и Ирака обсудили ситуацию в регионе

Стороны в ходе беседы обсудили и последние события в регионе Ближнего Востока. "Состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке дня, в частности необоснованные утверждения со стороны властей США и Саудовской Аравии в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Saudi Aramco, а также предварительные итоги выборов в сионистском режиме, которые говорят о том, что партия Биньямина Нетаньяху потерпела сокрушительное поражение.

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар. Ответственность взяли на себя йеменские хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако Власти США и Саудовской Аравии обвинили в случившемся Иран. В МИД Ирана эти обвинения назвали ложью.

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