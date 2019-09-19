Иран — это источник безопасности, стабильности в регионе

По его словам, сионистский режим с историей оппортунистической политики, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от его варварского и бесчеловечного поведения в отношении палестинской нации и других ближневосточных государств, является источником кризиса, нестабильности и гнева в недавней истории региона.

"Смешно, что режим, нарушивший все договоры о нераспространении и разоружении, бессовестно советует страну, объекты которой находятся под пристальным наблюдением инспекторов МАГАТЭ", сказал иранский дипломат, подчеркнув, что ядерная деятельность Ирана ведется под наблюдением инспекторов МАГАТЭ.

Он также опроверг необоснованные утверждения представителя ОАЭ, заявив, что Иран соблюдает самые высокие стандарты при строительстве и вводе в эксплуатацию своих ядерных объектов.

"У Ирана есть прозрачная ядерная программа", сказал Гарибабади, рекомендуя новичкам в ядерной области в регионе, включая ОАЭ, проявить максимальную прозрачность и избежать любого отклонения в своей мирной программе.

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