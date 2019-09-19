Экономический терроризм – это незаконно и негуманно, заявил Зариф

"Осуществляя эскалацию экономической войны США против иранцев, президент Трамп дал распоряжение министру финансов "существенно расширить санкции против государства Иран". Это признание того факта, что США намеренно делают своей целью обычных граждан. Экономический терроризм – это незаконно и негуманно", написал Зариф на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп написал в Twitter, что поручил министру финансов значительно увеличить санкции против Ирана на фоне обострения ситуации в Персидском заливе.

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