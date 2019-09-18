Бельгия присоединилась к механизму INSTEX для торговли с Ираном

"Хотя финансовый механизм расчетов с Ираном пока еще не вступил в силу правительство Бельгии приняло решение присоединиться к механизму, чтобы продолжать торгово-экономическое сотрудничество с Тегераном", сказала она на встрече с президентом Тегеранской палаты по вопросам торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства Масудом Хансари.

"В связи с этим, посольство Бельгии в Тегеране настоятельно рекомендует малым и средним бельгийским компаниям, которые не находятся под санкциями США, продолжать свое присутствие на иранском рынке и развивать партнерские отношения с иранскими компаниями", добавила она.

28 июня на встрече в Вене страны ЕС подтвердили запуск межбанковского механизма INSTEX, который в теории дает возможность осуществлять расчеты с Ираном в обход американских санкций. Однако пока он включает лишь часть стран ЕС и распространяется на торговлю медикаментами и продовольствием, которые и так не были затронуты ограничительными мерами США. Иран заявляет, что для полноценной работы механизма финансовых расчетов INSTEX Евросоюз должен покупать иранскую нефть.

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