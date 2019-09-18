Зариф призвал США вернуться за стол переговоров

"Экстремистская политика США и Сионистского режима обречена на провал, сегодня мы видим, что они один за другим терпят неудачу", заявил Зариф, комментируя отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

По его словам, если США хотят иметь место за стол переговоров, то они должны вернуться к своим обязательствам в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и показать, что они заслуживают доверия.

"Как уже сказал Верховный лидер (аятолла Али Хаменеи), наша приверженность показывает, что если другие хотят взаимодействовать с нами, они также должны быть привержены своим международным обязательствам", добавил Зариф.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409